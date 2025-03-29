قوات الطوارئ السعودية: نكثف جهودنا لضبط الأمن وتوفير الراحة لزوار الحرم النبوي

أكد المتحدث باسم قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية، الرائد عبد الله المفضلي، أن قوات الطوارئ تبذل جهودا مكثفة لضبط الأمن وتوفير الراحة والأمان لزوار الحرم النبوي مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال المفضلي، في تصريح أوردته قناة (الإخبارية السعودية) اليوم السبت: "إن قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة تشارك بكل جاهزية بالعديد من المهام في المسجد النبوي الشريف منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالحرم النبوي، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تأمين الزوار والمصلين وتحقيق أقصى درجات السلامة وإدارة وتوجيه الحشود أثناء أوقات الذروة".

وأشار إلى قوات الطوارئ تقوم بتنفيذ العديد من الإجراءات الأمنية والتنظيمية كالمساندة والدعم لتوجيه الزوار والمصلين ب الحرم النبوي الشريف وفق الطاقة الاستيعابية، لا سيما عند باب الملك فهد والساحات الجنوبية.

وشدد المسؤول السعودي على استعداد قوات الطوارئ بالتدخل السريع في أي حالة طارئة سواء أمنية أو صحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مما يعزز الشعور بالأمان والطمأنينة لدى ضيوف الرحمن.