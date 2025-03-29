رئيس إندونيسيا يعرب عن استعداده لمساعدة ميانمار وتايلاند جراء الزلزال المدمر

أعرب الرئيس الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، اليوم السبت، عن استعداده لمساعدة ميانمار وتايلاند ضمن جهود التعافي المبذولة جراء الزلزال المدمر، الذي وقع أمس الجمعة، بقوة 7.7 درجة.

وقال سوبيانتو، في تصريح أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية: "جاكرتا على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم لجهود التعافي في المناطق المتضررة"، مقدمًا خالص تعازيه لشعبي ميانمار وتايلاند في هذا الوقت العصيب.

وكان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب وسط البلاد أمس وأثر كذلك على تايلاند المجاورة، ارتفعت لتصل إلى ألف قتيل و2376 مصابا آخرين، علاوة على تضرر البنى التحتية كالجسور والطرق والمباني. ووجه المجلس العسكري الحاكم نداءً للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت حالة الطوارئ في ست مناطق في البلاد، كما أعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية باتونجتارن شيناواترا، حالة الطوارئ في بانكوك وأمرت ببدء إجراء عمليات إنقاذ.

