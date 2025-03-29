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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء باكستان يؤكد تضامن بلاده مع تايلاند وميانمار في أعقاب الزلزال

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تضامنه مع تايلاند وميانمار في أعقاب الزلزال العنيف، الذي وقع أمس وخلف مئات القتلى والجرحى، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم.

 وعبر شريف - في منشور عبر منصة "إكس" أورده (راديو باكستان) الناطق باللغة الإنجليزية اليوم السبت - عن تعاطفه مع شعبي تايلاند وميانمار في هذا الوقت العصيب، وعن أمله في سرعة تعافي البلدين من هذه الكارثة.

وكان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب وسط البلاد أمس وأثر كذلك على تايلاند المجاورة، ارتفعت لتصل إلى 1000 قتيل و2376 مصابا آخرين، علاوة على تضرر البنى التحتية كالجسور والطرق والمباني.

ووجه المجلس العسكري الحاكم نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت الطوارئ في ست مناطق في البلاد.
 

زلزال ميانمار تايلاند باكستان