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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتوجه لمحافظة المنيا لتفقد عددًا من المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل ميدانيًا

د خالد عبدالغفار
د خالد عبدالغفار
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توجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنيا، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، حرصاً على متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عدداً من المستشفيات، التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، ونقاط الإسعاف، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الصحية الجاري إنشاؤها.

ار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفا الدكتور خالد عبدالغفار