تعرف على أماكن قضاء إجازة العيد في دمياط

تستقبل محافظة دمياط الآلاف من الوافدين من عدد من المحافظات لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك خاصة في مدينتي دمياط الجديدة ورأس البر، حيث تشهدان زحاما شديدا على مدار أيام عيد الفطر .

مزارات رأس البر في دمياط

وتعد مدينة رأس البر في دمياط أحد أشهر المزارات التي يتوافد عليها الأهالي في عيد الفطر، حيث أن بها العديد من الأماكن التي يمكن الخروج فيها وقضاء الإجازة.

ويزيد الإقبال على شارع بورسعيد وشارع النيل حيث انهم شوارع ترفيهية وبهما العديد من المحال والكافيهات وشارع النيل هو شارع به مئات المحال التجارية والكافيهات ومطل على شارع النيل.



٣ جنيهات.. فسحة في بنت الشاطئ

كما يزيد الإقبال بشكل جماهيري طوال أيام عيد الفطر على حديقة بنت الشاطئ في ميدان الساعة في دمياط حيث إنها مطلة على نهر النيل وأكثر حديقة تشهد توافد المواطنين وسعر الدخول لها زهيد عبارة عن تذكرة بثلاثة جنيهات فقط وهو ما يجعل الأهالي يتوافدون عليها بكثرة وجماهيرية .



٥ جنيهات.. حديقة دمياط الجديدة المركزية

كما تعد الحديقة المركزية في مدينة دمياط الجديدة أحد أشهر الحدائق التي يزيد عليها الإقبال في عيد الفطر في مدينة دمياط الجديدة حيث تضم ملاهي للأطفال ومناطق خضراء وأماكن ترفيهية وتذكرة الدخول اليها ٥ جنيهات فقط لا غير وهو سعر في متناول الجميع

المراكب النيلية

كما يزيد الإقبال على المراكب النيلية في مدينة دمياط ومدينة راس البر في دمياط حيث ان تلك المراكب تضم أغاني شعبية ومهرجانات وتعد نزهة نيلية سعرها لا يتجاوز ٥ جنيهات في دمياط و١٠ جنيهات في راس البر .

ملاهي رأس البر

كما يزيد الإقبال على ملاهي مدينة رأس البر في دمياط حيث انها تضم العديد من الألعاب وسعر تذكرة الدخول بسيطة وفي متناول المواطنين.