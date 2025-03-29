احذر من الإفراط في تناول كحك العيد.. وإليك أفضل المشروبات لتجنب الأضرار

إن الإفراط في تناول كحك العيد بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في أمراض جسيمة ومشاكل صحية، وتحديداً لمرضى السكري ومرضى القلب والكوليسترول ومرضى الجهاز الهضمي.

استعرضت دكتور مروة شعير أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث الأغذية والتكنولوجيا أبرز أضرار الإفراط في تناول كحك وبسكويت العيد، هي:

1- حدوث التلبك المعوي والمغص والإسهال.

2- ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي مشكلة خطيرة لمرضى السكري، أو المعرضين للإصابة بالسكري.

3- إرهاق أجهزة الجسم، مثل: المرارة، والكبد، والبنكرياس، خلال محاولتهم هضم هذه المكونات الموجودة بداخله.

4- زيادة الوزن.

مشروبات يجب تناولها مع كحك العيد

وأضافت في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن هناك بعض المشروبات التي يمكن تناولها مع كحك العيد، والتي تساهم في الحد من أضرارها، وأيضا زيادة الوزن بسبب سعراتها الحرارية، ومن أهمها:

1- المشروبات الحمضية:

المشروبات الحمضية كالليمون والبرتقال و الجريب فروت وغيرها؛ تعمل على تقليل امتصاص الدهون من المأكولات الدسمة، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

2- الحلبة:

الحلبة من المشروبات التي تحسن من كفاءة الجهاز الهضمي، وتحسن من نسبة السكر في الدم، وتساعد على تقليل الكوليسترول وتحسين عملية الهضم، هو الأمر الذي يساعد هضم كحك العيد والبسكويت بصورة جيدة.

3- القرفة والزنجبيل:

فهى من المشروبات الحارقة للدهون، وتساعد في تنظيم السكر في الدم، مما يقلل من مخاطر تناول البسكويت و كحك العيد.

4- الشمر:

أن الشمر من أكثر المشروبات التي تسهل عملية الهضم، والتغلب على مشكلة الغازات و الانتفاخات الناتجة عن تناول كحك العيد، والإصابة بالتلبك المعوي.

5- القهوة الخضراء فهي تخفض من امتصاص الدهون وتنظم مستوى جلوكوز الدم وتحسن من مشكله مقاومة الانسولين

وشددت على ضرورة الابتعاد عن استخدام التحلية بالسكر الأبيض المصنع و تحليته بسكر الدايت وتحديدًا مرضى السكري، وذلك حتى نحصل على فائدة أفضل من هذه المشروبات، والابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية.