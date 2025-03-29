راتب يصل لـ82 ألف جنيه.. فتح باب التقديم على 643 فرصة عمل بدولة خليجية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، فتح باب التقديم على 643 فرص عمل وفرتها الوزارة في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات، بدولة خليجية، برواتب تعادل من 32 إلى 82 ألف جنيه مصري.

وقال الوزير، إن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضح أن المهن المطلوبة عبارة عن: 25 مهندس مدني براتب شهري 82 ألف جنيه مصري، و50 مراقب قوالب خرسانية براتب 49200 جنيه مصري، و200 عامل تسقيف بالأسفلت براتب 32800 جنيه مصري، و 200 عامل مخازن براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق شاحنة براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق عمومي أليات، براتب 32800 جنيه مصري، و5 كاتب ادخال بيانات براتب 32800 جنيه مصري، و10 أمين مخزن "مستودع" براتب 41 ألف جنيه مصري، و3 باحث قانوني براتب 82 ألف جنيه مصري.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط والمزايا المقدمة هي أن السن من 22 إلى 55 سنة، والمؤهل والخبرات العلمية وفقا للمهنة، ولغات وفترة اختبار وفقا لقانون العمل، وأن العقد حكومي ومدته سنتان، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات والإجازات طبقا لقانون العمل .

وقالت أن التقديم من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index