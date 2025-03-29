ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية والمادية في تايلاند جراء زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة

أعلنت نائبة حاكم بانكوك تافيدا كامولفيج، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية والمادية جراء زلزال مدمر تأثرت به البلاد، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، حيث بلغ عدد الضحايا 10 أشخاص وأصيب 16 آخرون وفقد 101 شخص في ثلاثة مواقع بناء في العاصمة بانكوك، إلى جانب انهيار مبنى حكومي يتكون من 30 طابقًا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية، حسبما أوردت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، أن زلزالين آخرين ضربا منطقة باي بمقاطعة ماي هونج سون شمالي تايلاند، بلغ شدة أحدهما 4.1 درجة على مقياس ريختر ووقع على عمق 5 كيلومترات، بينما بلغت شدة الآخر درجتين.

وتوقعت الهيئة أن تستمر توابع الزلزال الذي ضرب مدينة ماندالاي بميانمار، أمس الجمعة، في تايلاند لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وذكرت إدارة مكافحة الكوارث في تايلاند، أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار ببانكوك وفي 10 مقاطعات أخرى في تايلاند.

من جهته.. قال رئيس إدارة الحريق والإنقاذ في بانكوك سوريان راويوان، إنه تم اكتشاف علامات حيوية تشير إلى وجود 15 شخصًا على قيد الحياة محاصرين في مبنى حكومي يتكون من 30 طابقًا انهار جراء الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك اليوم، ومن المتوقع أن يتم إنقاذهم في غضون 72 ساعة.

