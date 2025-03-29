فرص عمل جديدة في السعودية.. التقديم لمدة 5 أيام.. ورواتب من 2000 إلى 5000 ريال

أعلن وزير العمل، محمد جبران، فتح باب التقديم من اليوم السبت ولمدة 5 أيام على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة المحور الدولية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، إن الفرص المتوفرة في هذه الطلبية عبارة عن: عدد 2 مراقب عمل ميداني براتب شهري 3000 ريال سعودي، و 2 فني تمديدات كهربائية براتب شهري 2500 ريال سعودي ،و2 عامل دهان براتب شهري 2000 ريال سعودي، و2 عامل مبلط براتب شهري 2000 ريال سعودي، و2 عامل في مجال السباكة براتب شهري 2000 ريال سعودي ، ومهندس مدني براتب 5000 ريال سعودي.

وأوضحت أن المزايا المقدمة من الشركة عبارة عن تأمين صحي وسكن ومواصلات، منوها بأن التقديم من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/Request_ksa/index