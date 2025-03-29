المشروب الذهبي.. علاج طبيعي للالتهابات وتحسين المناعة

كشف الدكتور كريم جمال، إخصائي التغذية، فوائد "المشروب الذهبي" الذي يتكون من اللبن والعسل والكركم، مؤكدًا أنه من المشروبات الصحية ذات الفوائد المتعددة.

وأضاف أخصائي التغذية خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المشروب الذي يُطلق عليه البعض "المشروب الذهبي" نظرًا للونه المميز، هو مشروب هندي تقليدي يحتوي على الكركم الذي يُعتبر مفيدًا جدًا في علاج الالتهابات بالجسم وتقوية جهاز المناعة.

وتابع جمال قائلاً: "يعد هذا المشروب من أفضل الخيارات لتعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، ويمكن إضافة الفلفل الأسود إلى المشروب لتعزيز فوائده".