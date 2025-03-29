في مبادرة الأولى من نوعها.. نساء المنيا يصنعن الخبز البتاو للأسر الأكثر احتياجًا محبة في الله.. سيدات بلنصورة: ولادنا ملقيوش اللقمة في الغربة وربنا سخر لهم اللي ساعدهم وكان لازم نرد الجميل لله| صور

عكفت مجموعة من السيدات بقرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا على السعي وراء الخير خلال شهري شعبان ورمضان وصنع وتقديم العيش الصعيدي "البتاو" لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

واستهلت سلسلة الخير إحدي الأمهات في القرية لتشاركها في محبة الخير مجموعة من نساء عائلتها وسرعان ما انتشرت هذه المبادرة في البلدة حتى تدافعت النساء للمشاركة في صناعة خبز البتاو وتقديمه للأسر العفيفة في قرية بلنصورة ومن ثم القرى المجاورة.

تقول أم محمد العيسى، صاحبة مبادرة خبز العيش البتاو وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا في محافظة المنيا، إن الفكرة بدأت في فترة انتشار فيروس كورونا في هذا الوقت كان لدينا عدد من أبناء الأسرة مغتربين في الخارج ولم يجدوا الطعام أو الخبز لتناوله حينها قررنا فكرة المبادرة في المنيا وكان فضل الله عز وجل علينا عظيما حيث سخر لنا المولى تبارك وتعالى مخبز في الأردن كان يوزع الخبز مجانا لأبنائنا المغتربين.

وأضافت، بدأت الفكرة في الانتشار في قرية بلنصورة وبدأت نساء القرية تعرض مساعدتها للمشاركة في الخبز البتاو منهن من يردن المشاركة في عجن العيش ومنهن من يردن تقطيع العجين ومنهن من يردن تنطيق العجين وتوسعته وحتى تسويته أمام الفرن البلدي.

واستكملت، هناك أكثر من 50 سيدة من سيدات القرية يشاركن في الفكرة وبالفعل قمنا بتشغيل 3 أفران بلدي مصنوعة من الطوب اللبن، ويستقبل كل فرن دفعتين يوميًا منها دفعة صباحية وأخرى مسائية بالتناوب، ومن بين السيدات المشاركات نساء تخطت أعمارهن السبعين عامًا.

وأوضحت، أن أبنائنا المغتربين في الخارج الذين وجدوا معاناة في فترة كورونا من الحصول على الخبز لتناوله بعد أن ألهم الله وتمكنوا من العمل شاركوا أيضا في الفكرة من خلال إرسال الأموال فضلا عن انتشار المبادرة في القرية ومن يتمكن من النساء بالمشاركة من خلال المشاركة في الخبيز البلدي أمام الفرن أو إعداد وجبات الطعام في شهري شعبان ورمضان للنساء اللواتي يصنعن الخبز وإن لم يستطع أحد المشاركة بالمجهود يقوم بالمساعدة بتوفير دقيق الخبز أو طحن الدقيق في الطاحون أو توزيع الخبز على منازل الأسر الأكثر احتياجًا وكله لوجه الله الكريم.

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