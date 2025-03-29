رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

هنأ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يسدد خطاه في مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة وعطائه المتواصل والمستمر لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر، مجددا العهد للرئيس بالمضي قدما خلف قيادته الرشيدة والعمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، مؤكدا على دعم جامعة المنوفية الكامل لرؤية الدولة المصرية في بناء مستقبل مشرق قائم على التنمية المستدامة والابتكار، وتعزيز دور التعليم والبحث العلمي في خدمة المجتمع، وتحقيق طموحات شعب مصر.

كما هنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة المنوفية، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب، بحلول عيد الفطر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.