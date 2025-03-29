الجثة طارت في الهواء.. مصرع شاب صدمته سيارة بالنزهة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، سيدة لقيامها بالإصطدام بشاب مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالنزهة.

تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول؛ توفى متأثراً بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وعللت هروبها خوفاً من تعدى الأهالى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.