سيارة تنهي حياة سيدة بالشيخ زايد والأمن يضبط قائدها

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على سائق سيارة نصف نقل المتهم بدهس سيدة مسنة والتسبب في وفاتها بمدينة الشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بمدينة الشيخ زايد.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بسيدة مسنة مما تسبب في وفاتها جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.