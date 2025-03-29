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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيلون ماسك يزور مقر المخابرات المركزية الأمريكية الاثنين المقبل

ماسك
ماسك
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أعلن متحدث باسم المخابرات المركزية الأمريكية، أن الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، سيزور مقر المخابرات يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة سبل تحسين الكفاءة في الجهاز مع مدير المخابرات جون راتكليف.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ أن هذه الزيارة تأتي في وقت قامت فيه المخابرات المركزية بتسريح مجموعة من الموظفين الجدد في إطار تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الاتحادية التي أقرتها حكومة ترامب تحت إشراف ماسك وإدارته.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد كلف الملياردير إيلون ماسك بمهمة تقليص حجم القوى العاملة في الحكومة الاتحادية؛ ما يعكس التوجهات الحالية للإدارة نحو تحقيق المزيد من الكفاءة في العمل الحكومي.
 

ترامب ماسك