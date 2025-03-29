اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وأمطار بعدة مناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم السبت نشاط رياح السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

واضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح 40_50 كم /س وارتفاع الامواج من 1.5_2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 18 درجة.