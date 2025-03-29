مريم نعوم: لام شمسية فكرة تمس المجتمع

قالت الكاتبة مريم نعوم أن مشروع مسلسل "لام شمسية"، بدأ منذ عام ٢٠١٩، بفكرة نتاج مخاوف وأحاديث من المحيط المجتمعي عن هذا الموضوع.

وتابعت الكاتبة مريم نعوم تصريحاتها أثناء استضافتها في بودكاست "behind the sheene"، وأكدت أنها لا تملك تجاه هذا الملف الشائك، سوى أن تقوم بعملها ككاتبة، وتعرض رؤيتها للمجتمع.

وأكملت نعوم حديثها أنها تميل بشكل أكبر إلى كتابة القضايا المجتمعية، والتي تمس الواقع الذي نعيشه.

مسلسل لام "شمسية" بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، أمينة خليل، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، تأليف مريم ناعوم والإخراج كريم الشناوي.