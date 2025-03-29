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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وصول فريق إنقاذ طبي صيني لمساعدة المتضررين جراء زلزال ميانمار

ميانمار
ميانمار
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وصل فريق إنقاذ طبي صيني إلى ميانمار للمساعدة في عمليات إغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس الجمعة بقوة بلغت 7.7 درجة. 

وذكرت قناة (سي جي تي إن) الصينية الناطقة بالعربية أن الفريق الصيني يعد أول فريق إنقاذ دولي يصل الى ميانمار، موضحة أن الطاقم مكون من 37 فردا.


وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الطاقم يحمل العديد من مواد الإنقاذ مثل أنظمة الإنذار المبكر من الزلازل، والأقمار الاصطناعية المحمولة والطائرات المسيرة.
وكانت الخارجية الصينية قد أكدت استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية لمواجهة الطوارئ الناجمة عن زلزال ميانمار.
وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار أمس الجمعة، إلى 1000 قتيل و2376 مصابا، في وقت وجه فيه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت الطوارئ في ست مناطق في البلاد.
 

زلزال ميانمار الصين