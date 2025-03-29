رئيس جامعة العريش يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر

قدم الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أسمى آيات التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة العريش، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف،

كما تقدم الدكتور حسن الدمرداش بخالص التهنئة لأسرة جامعة العريش، من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ودعا رئيس جامعة العريش، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يوفقه لما فيه الخير للوطن والشعب المصري، مؤكدا تجديد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الغالية لمواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم