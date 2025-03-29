ترامب: سنرسل مساعدات للدول المتضررة من زلزال آسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستساعد في الاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أنه من المرجح أن يجري ترامب اختبارا لمدى تأثير تخفيض إدارته المساعدات الخارجية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية على الاستجابة لأول كارثة طبيعية كبيرة في ولايته الثانية.

وقالت سارة تشارلز، وهي مسؤولة سابقة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت تشرف على فرق الاستجابة للكوارث والعمل الإنساني بشكل عام في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن النظام الآن “في فوضى”، حيث يفتقر إلى الأشخاص والموارد للتحرك بسرعة لإنقاذ الناجين من المباني المنهارة وإنقاذ الأرواح بشكل عام.

وضرب زلزال قوي ميانمار وتايلاند المجاورة، أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ألف شخص ودفن آخرين تحت أنقاض المباني الشاهقة.

وعندما سئل ترامب عن الزلزال من قبل الصحفيين في واشنطن، قال: “سوف نساعد. لقد أبلغنا الناس بالفعل. نعم، ما حدث أمر فظيع”.

وفي وزارة الخارجية.. قالت المتحدثة باسم الوزارة تممي بروس، إن الإدارة ستستخدم طلبات المساعدة والتقارير الواردة من المنطقة لإعداد استجابتها للزلزال.

