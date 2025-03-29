ads
السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده تقديم المساعدة اللازمة إلى ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده تقديم المساعدة اللازمة إلى ميانمار لدعم السكان في المناطق المتضررة؛ بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس. 

وبعث الرئيس الصيني برقية تعزية إلى رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج في ضحايا الزلزال المدمر.. معربا عن حزنه الشديد إزاء الدمار الذي خلفه الزلزال.

وقد أسفر الزلزال – الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر ووقع على بعد نحو 17.2 كيلومترا من مدينة “ماندالاي” بوسط ميانمار وعلى عمق عشرة كيلومترات – عن مصرع 1000 شخص وإصابة 2376 آخرين، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني.
 

الصين ميانمار زلزال