الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده تقديم المساعدة اللازمة إلى ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده تقديم المساعدة اللازمة إلى ميانمار لدعم السكان في المناطق المتضررة؛ بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس.

وبعث الرئيس الصيني برقية تعزية إلى رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج في ضحايا الزلزال المدمر.. معربا عن حزنه الشديد إزاء الدمار الذي خلفه الزلزال.

وقد أسفر الزلزال – الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر ووقع على بعد نحو 17.2 كيلومترا من مدينة “ماندالاي” بوسط ميانمار وعلى عمق عشرة كيلومترات – عن مصرع 1000 شخص وإصابة 2376 آخرين، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني.

