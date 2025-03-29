سول تؤكد عدم تضرر أي من رعاياها في ميانمار وتايلاند في أعقاب الزلزال

/ أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، عدم تضرر أي من رعاياها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار أمس الجمعة، والذي أثر كذلك على تايلاند المجاورة.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم /السبت/، عن مسئول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن البعثتين الدبلوماسيتين في ميانمار وتايلاند ستواصلان النظر فيما إذا كانت قد لحقت أي أضرار بالمواطنين الكوريين، من خلال التواصل مع السلطات المعنية في البلدين والمجتمعات الكورية هناك.

وأضافت الخارجية الكورية أنه سيتم تقديم المساعدات من خلال المنظمات الدولية للمساهمة بشكل عاجل في جهود الإغاثة من الزلزال.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تساهم المساعدات في إنقاذ الأرواح في المناطق المتضررة، مضيفة أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب للنظر في تقديم المزيد من الدعم إذا استدعى الأمر.

وفي سياق متصل.. أعرب حزب “سلطة الشعب” الحاكم في كوريا الجنوبية، عن تعازيه إلى شعبي ميانمار وتايلاند جراء الزلزال العنيف الذي بلغت شدته 7.7 درجة.

وأكد شين دونج-أوك المتحدث باسم زعيم حزب “سلطة الشعب”- في بيان- أن سول لن تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم إلى البلدين سواء للإغاثة من هذه الكارثة أو للتعافي منها.

وكان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أعلن- في وقت سابق اليوم- أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب وسط البلاد أمس، ارتفعت لتصل إلى ألف قتيل و2376 مصابا آخرين. ووجه المجلس العسكري الحاكم نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت الطوارئ في ست مناطق في البلاد.

