ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 30 قتيلا و70 مصابا

أفادت السلطات الكورية الجنوبية اليوم /السبت/ بارتفاع حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات التي تجتاح المناطق الواقعة في جنوب شرق البلاد إلى 30 قتيلا و70 مصابا.

وذكر المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم - أن حرائق الغابات المستعرة في 11 موقعا بجنوب شرق البلاد قد أتت على أكثر من 48 ألف هكتار من الأراضي، ودمرت نحو 4800 منشأة من بينها منازل ومصانع ومواقع تراثية ثقافية.

وأشار المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث إلى أن 6 آلاف و885 شخصا ممن تم إجلاؤهم لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى منازلهم، مضيفا أن الجزء الشمالي من مقاطعة "جيونجسانج الشمالية" - خاصة منطقة "ويسونج" - يعد الأكثر تضررا جراء الحرائق حيث لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم هناك ودمرت الحرائق حوالي 45 ألف هكتار من الأراضي في هذه المنطقة وحدها.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإطفاء جهود السيطرة على الحرائق إذ تم احتواء 97% من الحرائق في منطقتي "سانتشونج" و"هادونج" اعتبارا من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.