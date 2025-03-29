لجنة الإعلام والنّشر في مجمع مشيخة المنيا تنظم لقاء بعنوان "كن فرحا في عملك"

نظَّمت لجنة الإعلام والنّشر في مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، بالشراكة مع دار رجاء للجميع التابعة لمجلس التربية بالكنيسة الإنجيلية بمصر، في ضيافة الكنيسة الإنجيلية الثالثة في المنيا، لقاء لمناقشة كتاب "كُن فرحًا في عملك" تأليف دينيس باكي وترجمة الدكتور القس راضي عطالله.

عرض الدكتور القس راضي عطالله موضوع الكتاب، حيث يناقش كيف يمكن جعل بيئة العمل أكثر متعة وذات معنى. يعود باكي بالعمل إلى الصورة الأولى والقصد الأساس في تكوين ٢ قبل السقوط، مُصححًا الصورة المشوَّهة التي قدمتها بعض التيارات للعمل بوصفه عقابًا ولعنة.

في فترة المناقشة علّق الحضور وشاركوا حول فكرة قيمة العمل وكيف تدعم شهادة العمل الفَرِح الأمين خدمة وشهادة الكنيسة.

وعلى هامش اللقاء، كرّمت اللجنة في رئيسها القس مارك منير الدكتور القس راضي عطالله على جهوده الثمينة في إثراء المكتبة العربية المسيحية من خلال تدشينه خدمة رجاء للجميع للنشر.