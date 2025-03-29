تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة وسط الشارع بحدائق أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص ملقأة وسط الشارع بها آثار كدمات وجروح بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور علي جثة وسط الشارع بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته به آثار كدمات وجروح وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.