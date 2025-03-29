اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

السبت 29/مارس/2025 - 09:00 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 4983 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، مما يعكس استمرار التغيرات في السوق المحلية وفقًا لحركة العرض والطلب العالمية.

أما عيار 22 فقد سجل 4568 جنيهًا للبيع و4547 جنيهًا للشراء، بينما وصل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، إلى 4360 جنيهًا للبيع و4340 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للذهب من عيار 18، فقد بلغ سعره 3737 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 14 نحو 2907 جنيهات للبيع و2893 جنيهًا للشراء، بينما جاء عيار 12 بسعر 2491 جنيهًا للبيع و2480 جنيهًا للشراء.

أما على مستوى الأونصة الذهبية، فقد بلغت قيمتها 154984 جنيهًا للبيع و154273 جنيهًا للشراء، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 34880 جنيهًا للبيع و34720 جنيهًا للشراء، وفقًا لأحدث تحديثات الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار الأمريكي نحو 3083.45 دولارًا، وهو ما يعكس التغيرات المستمرة في السوق الدولية للذهب، والتي تتأثر بعدة عوامل، من بينها أسعار الفائدة العالمية وقوة الدولار وتحركات البنوك المركزية، مع استمرار الترقب لأي تغييرات جديدة قد تؤثر على أسعار الذهب في مصر سواء صعودًا أو هبوطًا.