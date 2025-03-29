سلطات ميانمار: حصيلة ضحايا زلزال أمس ترتفع إلى 694 قتيلًا

أعلنت السلطات في ميانمار، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد إلى 694 قتيلًا، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع عدد الضحايا بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية.

ضرب زلزال قوي ميانمار، أمس الجمعة، مخلفًا دمارًا واسعًا في إحدى أفقر دول العالم، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا، حيث تجاوزت الحصيلة الأولية 140 قتيلًا.

وفي تايلاند المجاورة، أسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في بانكوك، بعد انهيار مبنى مرتفع كان قيد الإنشاء.

وأعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، أن 144 شخصًا لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 730 آخرين في بلاده، قائلًا: "من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى والإصابات".