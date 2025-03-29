الولايات المتحدة.. تحقيق في اقتراب خطير بين طائرة عسكرية ومدنية قرب مطار واشنطن

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن فتح تحقيق في واقعة اقتراب خطير بين طائرة عسكرية وأخرى مدنية بالقرب من مطار واشنطن الدولي.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، فرض قيود دائمة على تحليق المروحيات بالقرب من مطار واشنطن العاصمة، وذلك عقب حادث تصادم جوي وقع بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية، وأسفر عن مصرع 67 شخصًا.

ويأتي هذا القرار بعد توصية المحققين الفيدراليين، الذين أشاروا إلى أن الحوادث الوشيكة المتكررة خلال السنوات الأخيرة تشكل خطرًا غير مقبول، ما استدعى اتخاذ تدابير صارمة لضمان سلامة الطيران.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد تعرضت لانتقادات بسبب تقارير المجلس الوطني لسلامة النقل، التي كشفت عن تزايد الحوادث الوشيكة في الأجواء المزدحمة حول مطار رونالد ريجان الوطني.