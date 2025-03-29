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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عيد الفطر بين الماضي والحاضر.. مظاهر احتفال متجددة بروح واحدة

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يُعدّ عيد الفطر مناسبة إسلامية تحتفل بها الشعوب بطرق مختلفة عبر العصور، لكن تبقى الروح العامة واحدة: الفرح، التواصل، والتقرب إلى الله.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر قديمًا

  1. أداء صلاة العيد: كانت المساجد والساحات تمتلئ بالمصلين.
  2. إخراج الصدقة: لضمان فرحة العيد للجميع، خاصة المحتاجين.
  3. التزاور بين العائلات: لتعزيز الروابط الاجتماعية.
  4. تحضير الأطعمة التقليدية: مثل الكعك والحلويات الخاصة بكل بلد.
  5. ارتداء الملابس الجديدة: كرمز للبهجة والتجديد.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حديثًا

  1. التكنولوجيا والتواصل الرقمي: الرسائل النصية ومكالمات الفيديو أصبحت وسيلة للتهاني.
  2. التصوير والتوثيق: مشاركة اللحظات عبر الصور والفيديوهات.
  3. البرامج التلفزيونية والإنترنت: متابعة العروض والاحتفالات الافتراضية.
  4. التسوق الإلكتروني: شراء الملابس والهدايا عبر الإنترنت.
  5. التجمعات العائلية الموسعة: سواء حضورياً أو عبر التطبيقات الذكية.

نقاط التشابه بين الماضي والحاضر

  • صلاة العيد: لا تزال من أبرز معالم الاحتفال.
  • الصدقة والتكافل الاجتماعي: لإدخال السرور على قلوب الفقراء.
  • الزيارات العائلية: رغم اختلاف الوسائل، يبقى الهدف واحدًا.
  • المأكولات التقليدية: كل بلد يحافظ على نكهته الخاصة.
  • الاهتمام بالمظهر والملابس الجديدة: يظل مظهرًا أساسيًا للعيد.

أمثلة على احتفالات عيد الفطر في بعض الدول الإسلامية

  • مصر: تحضير الكحك والبسكويت وتبادل الزيارات العائلية.
  • السعودية: إعداد الكبسة والتجمع في المجالس العائلية.
  • العراق: تحضير الكليجة وممارسة الألعاب التقليدية.
  • المغرب: صنع الحلويات التقليدية مثل الشباكية والبهلة.

 

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