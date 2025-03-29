مجدي عبد الغني في نهائي دورة رمضانية بطنطا: «أنا جوني نزل مصر كلها الشارع»

شهدت قرية فيشا سليم التابعة لمركز ومدينة طنطا توافد مئات الأهالي لمشاهدة نهائي دورة رمضانية، بحضور نجوم المستطيل الأخضر الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن ربيع ياسين والكابتن إسلام الشاطر.

وداعب مجدي عبد الغني الجمهور، ضاحكا: «أنا جوني نزل مصر كلها الشارع»، وصفق الجمهور وهتف «كابتن مصر يا كابتن مصر جونك هو جون العصر».

كان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية أناب، نائبه الدكتور محمود عيسى لحضور المباراة النهائية لدورة كرة القدم الرمضانية التي أقيمت بقرية فيشا سليم بوجود النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والمهندس أحمد الجروان راعي الدورة الرمضانية ومقدم الجوائز، وذلك وسط حضور جماهيري كبير واللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث جاءت الفعالية في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتطوير قطاع الشباب داخل المحافظة.

انطلقت الفعالية بفقرات استعراضية شملت عرضًا مميزًا للتنورة وفقرة كاراتيه من أبناء القرية، قبل أن تبدأ المباراة النهائية بين فريقي أولاد صالح وقحافة، والتي انتهت بفوز أولاد صالح بنتيجة 2-1، وسط تشجيع حماسي من الجماهير التي احتشدت لمتابعة اللقاء.

وفي ختام الفعالية، أكد نائب المحافظ أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع، وستواصل دعم الأنشطة الرياضية بمختلف مراكز الشباب لتنمية قدرات النشء والمواهب الرياضية.

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