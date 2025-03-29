الجيش الصيني: جاهزون للدفاع عن سيادتنا الوطنية على بحر الصين الجنوبي

أكد الجيش الصيني، استعداده الكامل للدفاع عن السيادة الوطنية والمصالح البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

كما أشار إلى أن الفلبين تقوم باستمرار بمطالبات غير مشروعة في بحر الصين الجنوبي، وأجرت تدريبات مشتركة مع دول أجنبية لزعزعة الاستقرار في بحر الصين.

وفي وفت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث على ضرورة تعزيز الردع، لا سيما في الفلبين والمناطق المجاورة، في ظل التهديدات المتزايدة من الصين، وذلك خلال لقائه بالرئيس الفلبيني.

وأشاد هيجسيث بموقف الفلبين الحازم في الدفاع عن مصالحها في المياه المتنازع عليها، مشددًا على أهمية التكاتف بين الحلفاء لمنع الصراع وضمان حرية الملاحة، سواء في بحر الصين الجنوبي أو بحر الفلبين الغربي. كما أشار إلى أن العلاقات العسكرية بين واشنطن ومانيلا ستشهد تعزيزًا أكبر في المرحلة المقبلة.