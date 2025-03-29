القبض على المتهم بإصابة طليق شقيقته بطلق ناري في سنورس بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم من القبض على المتهم بإصابة طليق شقيقته بطلق ناري (فرد خرطوش) في سوق الخميس بدائرة قسم سنورس، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

ووفقًا للتحقيقات، نشبت مشادة كلامية بين المصاب وشقيق طليقته بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بطليقته، وتطور الأمر إلى إطلاق المتهم عيار ناري، ما أسفر عن إصابة المجني عليه في الفخذ الأيمن، وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق من قسم شرطة سنورس بقيادة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، والنقيب عبد الرحمن الحاج، تحت إشراف العميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق الفيوم من القبض على المتهم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.