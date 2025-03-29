ads
السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على المتهم بإصابة طليق شقيقته بطلق ناري في سنورس بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم من القبض على المتهم بإصابة طليق شقيقته بطلق ناري (فرد خرطوش) في سوق الخميس بدائرة قسم سنورس، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

 ووفقًا للتحقيقات، نشبت مشادة كلامية بين المصاب وشقيق طليقته بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بطليقته، وتطور الأمر إلى إطلاق المتهم عيار ناري، ما أسفر عن إصابة المجني عليه في الفخذ الأيمن، وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق من قسم شرطة سنورس بقيادة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، والنقيب عبد الرحمن الحاج، تحت إشراف العميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق الفيوم  من القبض على المتهم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

مركز شرطة سنورس محافظة الفيوم ضبط المتهم الأجهزة الأمنية مديرية امن الفيوم