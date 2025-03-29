رئيسة المكسيك: أجرينا محادثات بناءة مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن بلادها أجرت محادثات بناءة مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات من المكسيك وكندا حيث تم رفع الرسوم إلى 25%، إضافةً إلى مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 20%، مما أشعل نزاعات تجارية مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة عقب تصريحات لترامب، اتهم فيها الدول الثلاث بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت بكين عن فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأميركية بدءًا من 10 مارس/آذار، إلى جانب قيود جديدة على صادرات شركات أميركية محددة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.