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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بفيديو تعاطي المخدرات بشبرا الخيمة في القليوبية

المتهمون
المتهمون
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تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين بالقليوبية يبدو عليهما آثار تعاطى المواد المخدرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تدوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله شخصين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية يبدو عليهما آثار تعاطي المواد المخدرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما (مقيمان بالقليوبية "سبق إتهام أحدهما فى جناية "مخدرات")، وبمواجهتهما اعترفا بكونهما من متعاطى المواد المخدرة، وأضافا بتحصلهما على المخدر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، تم ضبطه وبحوزته (كمية من المواد المخدرة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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