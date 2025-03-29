فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة خربة جنبا في مسافر يطا جنوب الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة خربة جنبا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك دوي انفجار عنيف في غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتجدد القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

نفى الهلال الأحمر الفلسطيني الأخبار المتداولة بخصوص العثور على جثامين طواقم الإسعاف المفقودين عقب استهدافهم من قبل قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك عمليات نسف مستمرة يقوم بها جيش الاحتلال بمنطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة.