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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قبل توزيعها في العيد.. ضبط 120 طربة حشيش بكفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت مباحث مركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، من ضبط تاجر مخدرات بقرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفرالزيات، بحوزته 120 طربة حشيش كان يستعد لترويجها بالتزامن مع عيد الفطر، وسلاح نارى " بندقية ألي".

وتلقى اللواء محمد عاصم مدير مباحث الغربية إخطارا بتمكن مباحث كفر الزيات بقيادة المقدم أحمد شيحة رئيس المباحث؛ والرائد محمد خطاب معاون المباحث والنقيب سيف زكى ضابط المباحث من توجيه ضربة استباقية لأحد تجار المخدرات بقرية كفور بلشاى التابعة للمركز ويدعى" ص. أ" وضبطه وبحوزته 120 طربة حشيش كان يستعد لترويجها بالتزامن مع مع عيد الفطر وسلاح ناري " بندقية ألي" بقصد الترويع والدفاع عن النفس.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة لتجري شؤنها.

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