بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يقيم صلاة في كنيسة القديسين: "ما أحلى وأجمل أن يجتمع الإخوة معًا"

أقام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر خدمة المديح الرابع في كنيسة القديسين إسحق وجاورجيوس في قطر.

وشاركه في الخدمة مطران اللاذقية أثناسيوس فهد والمطران مكاريوس من الكنيسة المقدسية.

في نهاية الصلاة، توجه في كلمته بالمحبة الأخوية إلى بطريرك القدس وسائر فلسطين ثيوفيلوس الثالث.

وتطرق إلى مكانة العذراء مريم في الكنيسة. وشدد على مكانة العذراء المكرمة مسيحيًا وإسلاميًا والتي تضم الجميع من كل الأطياف والأديان.

وأضاف: "يجمعنا الإيمان الرسولي مع سائر إخوتنا في الكنائس الأخرى. ومن هنا، أنقل إليكم محبة إخوتكم في الكرسي الأنطاكي المقدس في الوطن وفي بلاد الانتشار.

نمر في ظروف قاسية واستثنائية في الشرق الأوسط ونحن أصيلون ولسنا ضيوفًا. في فلسطين ولد السيد المسيح وفي القدس عاش وسلمنا بشرى خلاصه في هذه الديار المشرقية.

ووجه المسيح حاضر في الشرق بحضور كنيستي القدس وأنطاكية. ومن هنا، تقع علينا جميعًا مسؤولية نقل هذا الإيمان الرسولي جيلًا بعد جيل".