22 لاعبًا في قائمة فريق سيمبا التنزاني استعدادا لمواجهة المصري بالكونفيدرالية

أعلن الجنوب أفريقي فادلو ديفيز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني عن قائمته المختارة لخوض مباراته أمام مضيفه فريق المصري بذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل.

وتضم القائمة 22 لاعبًا جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: موسى كمارا، علي سالم، حسين قابيل.

خط الدفاع: كارابوي شامو، عبد الرزاق حمزة، محمد حسين، شوماري كابومبي، فلانتين نوما، ديفيد كاميتا، كالفين كيجيلي.

خط الوسط: يوسف كاجوما، فابريس نجوما، إيلي مبانزو، ديبورا فيرنانديز، لاداك شازامبي، كيبو دينيس، أويسو أويسو، جان تشارلز أهوا، أوجستين أوكيجفا، جوشوا موتالي.

خط الهجوم: ليونيل أتيبا، ستيفن موكوالا.