مستقبل وطن المنيا يكرم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء.. صور

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز سمالوط في محافظة المنيا أمسية دينية رمضانية باستاد سمالوط الرياضي، في احتفالية جمعت بين الروحانية والتكريم لدور المرأة المصرية وتضحياتها.

جاءت الفعالية تحت إشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ووليد عبدالقوي أمين التنظيم والعمدة محمود فوزي، أمين المركز، محمود الخولي أمين تنظيم أمانة سمالوط، والنائبة أميرة الحداد – أمينة المرأة بالمحافظة، وأماني تامر أمينة المرأة بالمركز وشهدت الأمسية حضورًا واسعًا من القيادات السياسية والحزبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، إلى جانب الأمناء المساعدين والنوعيين بالأمانة.

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم وقفة حداد على أرواح شهداء الوطن. وفي كلمتها، رحبت أماني تامر بالحضور وهنأتهم بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدةً على دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية، مشيرةً إلى دعم الدولة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة في جميع المجالات. من جانبه، أشاد العمدة محمود فوزي بدور الأمهات المصريات في بناء المجتمع، بينما أكد النائب محمد نشأت العمدة على وقوف الحزب إلى جانب المرأة وأسر الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم. كما أشار النائب مجدي ملك إلى دور الحزب في تعزيز المشاركة المجتمعية، بينما تناول النائب توحيد تامر الجهود الوطنية تحت قيادة الرئيس السيسي. بدوره، أعرب سعيد قاسم غرياني، رئيس مجلس مدينة سمالوط، عن سعادته بالاحتفالية، مشيدًا بالدور المجتمعي للحزب.

وتضمنت الأمسية فقرات متنوعة، منها: فقرات إنشادية وغنائية رمضانية، وتكريم أسر الشهداء، وتكريم الأمهات المثاليات، وتكريم نماذج نسائية متميزة، واختتم الحفل بتوجيه الشكر للحضور، مع التأكيد على مواصلة دعم المرأة المصرية في مختلف المجالات.

3e995d81-99a5-4ee6-a7a8-94636c9c97d5

7c8639c8-a843-4b6a-b432-87393aa3cf2e

8fc6dbf8-9dbf-409a-8ce9-4f4c024d3691