تعليم الشرابية تقيم ندوة توعوية حول «التغيرات المناخية» للحفاظ على البيئة

أقيمت فعاليات ندوة توعوية بعنوان "البيئة والتغيرات المناخية" بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.

جاءت الندوة تحت إشراف وحضور الدكتورة أمنية ياقوت، رئيس قسم التنمية المستدامة بالإدارة، وبحضور كل من: أماني الحسيني، مراقب جودة بالمديرية، وهدى إمام، رئيس قسم الجودة بالإدارة، وبمشاركة وإشراف هناء الحامولي، مديرة المدرسة، ومسؤولة النشاط بالمدرسة.

أدارت فعاليات الندوة كارولين عبدالله إسكندر، أخصائي توعية بيئية بجهاز شؤون البيئة، بمشاركة طلاب المدرسة، حيث تناولت الندوة مجموعة من المحاور الهامة، منها:

مفهوم البيئة وتعريف التلوث البيئي، مع تسليط الضوء على أنواعه المختلفة وتأثيره على الصحة العامة.

آليات الحفاظ على البيئة من التلوث، وأهمية تبني السلوكيات الإيجابية تجاهها.

إعادة تدوير المخلفات، ومراحلها، ودورها في الحد من التلوث البيئي.

التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، وأسبابها وتأثيراتها السلبية.

سبل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تضمنت الندوة عرض أفلام وثائقية حول مفهوم البيئة ودور الطلاب في الحفاظ عليها، إلى جانب أنشطة تفاعلية حول إعادة استخدام المخلفات بطرق مبتكرة.

وفي ختام الفعاليات، تم تقديم خالص الشكر والتقدير لكارولين عبدالله إسكندر على تفاعلها المثمر مع الطلاب ومعلوماتها القيمة، التي ساهمت في إثراء الندوة. كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأسرة مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، بقيادة هناء الحامولي، على جهودهم المتميزة واستقبالهم الكريم، مما ساهم في نجاح هذا الحدث التوعوي.