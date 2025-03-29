أقيمت، أمس الجمعة، فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم بمدرسة الظاهر الرسمية لغات، تحت رعاية أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة، وطارق عبد الله، وكيل الإدارة، وبحضور ومشاركة الدكتورة رحاب خليل، مدير التجريبيات بالإدارة.

جاءت المسابقة تحت إشراف حنان فتحي، مديرة المدرسة، وأماني محمود، وحنان أحمد، حيث تم تنظيم الفعالية بكل دقة واهتمام لضمان توفير أجواء تنافسية عادلة بين الطلاب.

وقد تولت لجنة التحكيم، المكونة من معلمي اللغة العربية بالمدرسة، تقييم المشاركين، حيث ضمت اللجنة كلًا من سامح محمود، ويسرية طلعت، ونيفين أحمد، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في متابعة أداء الطلاب وتحكيم المسابقة بدقة وأمانة.

في ختام الفعاليات، وبلفتة طيبة تعكس روح التقدير والدعم، قامت مسؤول التجريبيات بالإدارة ومديرة المدرسة بتكريم الطلاب المشاركين، تقديرًا لمجهوداتهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم، حيث تم تقديم شهادات تقدير وهدايا مالية لهم، تحفيزًا لهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق. ولم تقتصر مراسم التكريم على الطلاب فقط، بل شملت أيضًا المعلمين من حفظة القرآن الكريم، الذين كان لهم دور بارز في دعم الطلاب وتعليمهم، ومن بينهم حنان عبد الحميد، وهبة محمود، وإسراء محمود، ومنة الله، ويسرية طلعت، ورانيا، وناهد رجب.

وفي إطار التقدير والعرفان، تم تكريم الدكتورة رحاب خليل، مدير التجريبيات بالإدارة، وكذلك حنان فتحي، مديرة المدرسة، وذلك تقديرًا لمشاركتهما الفعالة وجهودهما في رعاية الطلاب والحرص على دعم مثل هذه الفعاليات الهادفة.

ختامًا، نتوجه بالشكر الجزيل لأسرة مدرسة الظاهر الرسمية لغات، بقيادة حنان فتحي، على جهودهم المتميزة في تنظيم المسابقة وحرصهم الدائم على توفير بيئة تعليمية محفزة لأبنائنا الطلاب. ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.