اليمن.. الغارات الأمريكية هي الأعنف خلال 48 ساعة على مواقع الحوثيين

شنت القوات الأمريكية أعنف سلسلة غارات جوية خلال الـ48 ساعة الماضية، مستهدفة مواقع تابعة للحوثيين في عدة مناطق. ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوترات العسكرية واستمرار المواجهات بين الطرفين.

وأعلنت قناة العربية الإخبارية، أن الغارات الأمريكية استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين، وأوضحت أن الهجوم الأمريكي على مواقع الحوثيين مستمر.

شنت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء وصعدة والجوف، حيث بلغ عدد الضربات 38 غارة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها هاجمت مواقع للحوثيين، كما نشرت مقاطع لغاراته على أهداف الحوثيين في صنعاء وصعدة والجوف.

وأمس الجمعة، شنت القوات الأمريكية 44 غارة جوية استهدفت مواقع في عدة محافظات يمنية. حيث شنت القوات الأمريكية ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع في مديرية الحميدات بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

ونفذت القوات الأمريكية 5 غارات جوية استهدفت مواقع في محافظة صعدة، شمال اليمن. كما استهدف الطيران الأمريكي مطار صنعاء بغارتين، واستهدف مديرية اللحية شمال غربي الحديدة بـ 3 غارات.

كما شنت غارة جوية استهدفت معسكرًا تابعًا للحوثيين في جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء تحليق مستمر للطيران الأمريكي، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات وسط العاصمة اليمنية.

ويوم الخميس الماضي، قتل شخصين وأصيب اثنين آخرين جراء أربع غارات أمريكية استهدفت موقعًا في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، وسط تصاعد المواجهات في البحر الأحمر واليمن.