بالصور.. المصري يواصل تدريباته استعدادًا لـ سيمبا في الكونفيدرالية

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء أمس الجمعة، مرانه على استاد الكلية الحربية؛ استعدادًا لمباراته بذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

حيث تجمعه مباراة بضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

وكان قد بدأ فريق المصري تدريباته أول أمس الخميس، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة يومين.

وفي ذات السياق، قام فريق سيمبا التنزاني بالتدريب على الملعب الملحق بمقر إقامته بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية استعدادا لمباراته أمام مضيفه فريق المصري.