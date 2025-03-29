فلسطين.. قوات الاحتلال تنسف مربعات سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال أقدمت على نسف مربعات سكنية بمنطقتي القرية البدوية وأم النصر في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتجدد القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونفى الهلال الأحمر الفلسطيني الأخبار المتداولة بخصوص العثور على جثامين طواقم الإسعاف المفقودين عقب استهدافهم من قبل قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك عمليات نسف مستمرة يقوم بها جيش الاحتلال بمنطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، اثنتان لشابين بالرصاص الحي في الأقدام، والثالثة لفتاة بالاختناق عقب استنشاقها الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال الاقتحام.