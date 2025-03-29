نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري الكرة النسائية

انتهت، مساء أمس الجمعة، فعاليات الجولة الخامسة من الدور الثاني من دوري الكرة النسائية " دوري حسم اللقب".

وتضمنت جولة الخامسة من دوري السيدات 5 مباريات حيث التقى فريقا الكرة النسائية لاندية الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما واجه فريق زد نظيره الزمالك على ملعب زد بالتجمع، كما استضاف فريق المعادي واليخت فريق وادي دجلة على ملعب المعادي واليخت، ومودرن سبورت أمام البنك الأهلي على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات، وأخيرا فريق مسار لنظيره بيراميدز على ملعب رايت تو دريم.

وجاءت نتائج الجولة الخامسة من دوري الكرة النسائية كالآتي:

- الأهلي يستعيد انتصاراته ويفوز على المقاولون بخماسية نظيفة

- مسار يواصل تألقه بـ11 هدفا نظيفا في شباك بيراميدز

- الزمالك يثأر من زد ويتغلب عليه بهدفين مقابل هدف

- البنك الأهلي يكتسح مودرن بخمسة أهداف مقابل هدفين

- وادي دجلة يتغلب على مضيفه المعادي واليخت برباعية نظيفة

ليتصدر بذلك الدوري الجاري فريق مسار يليه فى الوصافة فريق الأهلي.