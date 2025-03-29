مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب ملتزم بحماية جرينلاند ومصالح واشنطن في القطب الشمالي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بحماية جرينلاند ومصالحنا في القطب الشمالي.

وأضاف والتز: "استعمال القوة لن يكون ضروريا بشأن جرينلاند".

ويوم الأربعاء الماضي، علن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز تحمله الكامل للمسؤولية عن الخرق الأمني الكبير الذي حدث نتيجة إضافة صحفي بالخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية.

وأوضح أن المجموعة كانت تضم عددًا من كبار المسؤولين الذين ناقشوا خطط شنّ غارات على مواقع الحوثيين في اليمن، مشددًا على أهمية معالجة هذا الخطأ وضمان عدم تكراره.

وقال والتز لشبكة "فوكس نيوز" في أول مقابلة له منذ انفجرت هذه الفضيحة "أتحمّل المسؤولية كاملة. أنا من أنشأ هذه المجموعة "على تطبيق سيجنال للمراسلة، مرجّحا أن يكون قد حفظ رقم هاتف الصحفي على هاتفه وهو يظنّه شخصا آخر.