تقديرا لعطائهن.. رئيس شركة مياه الفيوم يكرم 25 من الأمهات المثاليات (صور)

في احتفالية مميزة نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بالتعاون مع اللجنة النقابية، كرّم المهندس محمد عبدالجليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، 25 من الأمهات المثاليات تقديرًا لدورهن البارز في العمل والأسرة، وذلك في إطار احتفالات عيد الأم.

جاء التكريم بحضور أشرف عبدالصمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، ومحمود عبدالحميد، رئيس القطاع التجاري، والمهندس سامي كامل، رئيس قطاع المياه، وسامح رجب، رئيس قطاع الموارد البشرية، واللواء أشرف عبد الحفيظ، مدير عام الإدارة العامة للأمن، ومحمد توبة عضو مجلس الادارة، إلى جانب أعضاء اللجنة النقابيّة

وخلال الحفل، أكد المهندس محمد عبدالجليل أن هذا التكريم يعكس حرص الشركة على دعم القيم الاجتماعية والاعتراف بجهود الأمهات العاملات، مشيرًا إلى أن المكرمات حصلن على شهادات تقدير وجوائز رمزية، بالإضافة إلى إهداء درع التميز تقديرًا لعطائهن. وأشاد بدورهن في تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية، مؤكدًا أن نجاحهن في كلا الجانبين هو نموذج مشرف يحتذى به.

وفي لفتة تقديرية، قام الأستاذ أشرف عبدالصمد، رئيس اللجنة النقابية، بتقديم درع التكريم للمهندس محمد عبدالجليل، رئيس الشركة، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم العاملين، وحرصه على توفير بيئة عمل إيجابية تعزز قيم العطاء والتعاون.

من جانبه، أوضح أشرف عبدالصمد أن اللجنة النقابية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتسعى إلى تكريم النماذج المتميزة التي تساهم في تطوير الشركة والمجتمع. كما أكد أن الأمهات هن الأساس في بناء الأجيال، ولأدوارهن العظيمة تأثير مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع.

واختتم الحفل بتوجيه الشكر لكل الأمهات العاملات بالشركة، وسط أجواء من التقدير والاحتفاء بروح العطاء والتفاني.

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