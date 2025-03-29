ستراسبورج يحقق مفاجأة أمام ليون في الدوري الفرنسي

حقق فريق ستراسبورج مفاجأة كبيرة، مساء الجمعة، باكتساح ضيفه أولمبيك ليون برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دو لامينو، في افتتاح الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ونجح ستراسبورج في تحقيق انتصار كبير على ليون أحد عمالقة الدوري الفرنسي، وصاحب الـ7 ألقاب من البطولة.

مباراة ستراسبورج ضد ليون

شهدت المباراة أداء هجوميًا قويًا من فريق ستراسبورج، الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف في شباك ليون.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح أندري سانتوس التسجيل في الشوط الثاني لصالح ستراسبورج في الدقيقة 55، ثم أضاف ديلاني باكوا الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وقلص ليون الفارق بتسجيل هدف عن طريق كورينتن توليسو في الدقيقة 62، لكن ستراسبورج عاد للتسجيل مجددًا عن طريق إيمانويل إميجا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 89، سجل سام أموميو الهدف الرابع لفريق ستراسبورج، بينما سجل ليون هدفه الثاني عن طريق جيورجيوس ميكاوتدزوي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

بهذا الفوز، رفع ستراسبورج رصيده إلى 46 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق نقطة واحدة عن ليون صاحب المركز السادس.