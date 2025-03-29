العيد الأحد أم الإثنين؟.. الملايين يترقبون إعلان «الإفتاء» للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.. ومعهد الفلك يحسم الجدل: الأحد أول أيام عيد الفطر.. وحساباتنا دقيقة 100%

يترقب الملايين من المصريين خلال الساعات القليلة المقبلة موعد إعلان "رؤية هلال شهر شوال" لحسم الجدل الذي شغل مساحة ليست بقليلة من تفكير ومناقشات أبناء مصر نتيجة لتضارب موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، فعلى الرغم من تأكيد معهد البحوث الفلكية المصري بأن الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر، إلا أن مركز الفلك الدولي في الإمارات كان له رأي آخر حيث خرج ببيان أكد فيه استحالة رؤية هلال شوال 1446 هجريا يوم السبت المقبل فى عدد من الدول ومنها مصر وجزم بأن شهر رمضان سيكون 30 يوما وأن عيد الفطر سيكون الإثنين وليس الأحد.

حساباتنا لا تخطأ أبدا.. والتقنيات المتقدمة تحسم أي تشكلك

معهد البحوث الفلكية في العديد من البيانات الصحفية وأحدثها مساء أمس الجمعة، عاد لتجديد ما أعلنه مسبقًا، حيث أكد العيد ( 1 شوال ) فلكيًا سيكون الأحد، موضحًا أن تفاصيل الحسابات الفلكية لا يعتدى بها إلا بعد عرضها على فضيلة المفتي وهو من يعلن الرؤية الشرعية حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.

وشدد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، على أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذى أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر، منوهًا إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان أي أن الاقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد.

7 لجان تشارك في استطلاع هلال شوال

وأوضح رئيس معهد الفلك أن المعهد يشارك ب 7 لجان لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع دار الإفتاء التي ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025، لافتًا إلى أن الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9: 12 دقيقة.

ولفت رابح إلى أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء، ويتم إبلاغ إدارة المعهد والتي تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية وأول أيام شهر شوال لعام 1446 هجريا، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيتم الاستعانة بفريق صيني مع فريق مصري من معهد الفلك لرصد وتصوير هلال شوال من مرصد حلوان بأكبر تلسكوب في الشرق الأوسط للرد على ادعاءات "الفلك الدولي".

معهد الفلك يحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

وفي بيان سابق، أكد "رابح" أن ما يثار حول تضارب موعد عيد الفطر وأنه موعده يوم الاثنين، وقال إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، موضحا أن حسابات المعهد الفلكية حسابات قاطعة ودقيقة 100%، مؤكدا أن معهد الفلك له تاريخ طويل في علوم الفلك والحسابات الفلكية.

وجدد رئيس المعهد أنه طبقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك)، لافتا إلى أنه سيتم عرض تفاصيل الحسابات الفلكية ودقتها على فضيلة المفتى وهو من سيعلن الرؤية الشرعية بعد عرض تقرير مفصل عن تفاصيل ميلاد الهلال وما توصلت له لجان الرصد.

موعد رؤية هلال عيد الفطر في مصر

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية ولجانها الشرعية لرصد الهلال، بعد غروب شمس غدا السبت الموافق 29 من رمضان، وتعلن نتيجة موعد عيد الفطر المبارك وفقا لما تصل إلى من عملية الرؤية الشرعية لهلال الشهر الهجري الجديد.

وجرت العادة أن يتم الإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، في مؤتمر تعقده دار الإفتاء المصرية، بعد رؤية شهر شوال لعام 1446 هجرية، وإذا ثبتت رؤية الهلال فإن أول أيام عيد الفطر ستكون يوم الأحد، وإذا تعذرت رؤية الهلال ستكون يوم الإثنين.

كيف تتم عملية استطلاع الهلال

وبالنظر إلى الإجراءات اللازمة لعملية استطلاع الهلال، فإن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

وبحسب حسابات معهد الفلك فإن هلال شوال سيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة، كما يلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).