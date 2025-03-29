لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالتأهل لنهائي الكأس

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع جماهير القلعة البيضاء المتواجدة باستاد القاهرة الدولي، عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وهتفت جماهير الزمالك للاعبين عقب نهاية المباراة ووجهت لهم التحية على الأداء خلال مباراة اليوم وطالبتهم بمواصلة المشوار بنجاح وحصد لقب كأس مصر.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة ليضرب الأبيض موعدًا مع بيراميدز في المباراة النهائية.